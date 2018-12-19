СК назвал возможную причину пожара в бараке в Удмуртии

Пожар в жилом доме барачного типа в удмуртском Сарапул , где погибли четыре человека, в том числе один ребёнок, мог произойти из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили в СКР по Удмуртии.

Ранее МЧС региона сообщало, что в ночь на среду в жилом бараке по улице Труда Сарапула произошёл пожар, площадь возгорания составила более 400 квадратов. При разборе завалов, спасатели обнаружили тела четырёх человек, в том числе одного ребёнка.

По данным следствия, на момент пожара в доме находились десять человек, шесть из них, в том числе четверо малолетних детей, были эвакуированы в ходе спасательной операции.

"В одной из квартир в огне погибли 86-летняя женщина, в другой квартире обнаружены тела проживавших там 32-летней и 59-летней женщин и 13-летнего подростка. Одна из пострадавших, эвакуируясь самостоятельно, выпрыгнула из окна второго этажа, получила травмы и была доставлена в больницу", — сообщает удмуртский следком.

Ведомство отмечает, что на место происшествия выехал руководитель следственного управления и следователи-криминалисты аппарата следственного управления. Возбуждены уголовные дела по статьям "причинение смерти по неосторожности" и "халатность".

"В настоящее время производится осмотр места происшествия, решается вопрос о назначении судебно-медицинской и пожарно-технической экспертизы, допрашиваются очевидцы. Предположительная причина возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем", — говорится в сообщении.

Следователи намерены также проверить версию халатности сотрудников контрольных органов, уполномоченных проверять соблюдение требований пожарной безопасности на жилых объектах.