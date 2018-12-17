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В Турции избили российскую пенсионерку 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В отеле турецкой Антальи неизвестные напали на российскую туристку. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным канала, инцидент произошел еще 5 декабря, но известно о нем стало только после возвращения 58-летней женщины в Россию.
Пенсионерка обратилась к врачам в московском аэропорту Шереметьево. Других деталей РЕН ТВ не приводит. В каком состоянии находится женщина, не уточняется.
Летом прошлого года российская туристка рассказала, что во время отдыха в турецком отеле ее избили из-за фотосъемки. По словам женщины, это произошло в пятизвездочной гостинице в турецкой Аланье, где она отдыхала с мужем и детьми.
Женщина согласилась провести фотоссесию новым друзьям. Во время съемки к ним подошел сотрудник отеля с неизвестным мужчиной. Они заявили, что работать на территории гостиницы может только их фотограф. Затем, по словам туристки, у нее попытались отобрать камеру и вырвали ей клок волос. Позже в больнице у россиянки диагностировали травму головы.
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