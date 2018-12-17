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Напавшая на полицейского модель получила новый срок 

Рамблер + ещё 5 24 минуты назад
Фото: Instagram
Модель Киру Майер 17 декабря приговорили к 1,2 года колонии-поселения за нападение на сотрудника ДПС. Об этом сообщает РЕН ТВ.
В сентябре 24-летняя девушка получила полтора года колонии-поселения по этому делу. Ее признали виновной по части 1 статьи 318 УК РФ (применение не опасного для жизни и здоровья насилия против представителя власти). Модель полностью признала вину.
Однако в ноябре Мосгорсуд отменил приговор Майер и отправил ее дело на новое рассмотрение. Суд усмотрел серьезные нарушения Уголовно-процессуального кодекса в приговоре Пресненского районного суда.
По данным News.ru, во время пересмотра дела прокурор просил для модели 2,2 года тюрьмы.
В конце мая полицейские остановили в центре Москвы Mercedes, за рулем которого находилась Майер. Инспекторы выяснили, что девушку ранее лишили прав, но она продолжала водить машину. Когда сотрудник ДПС составил протокол, модель, пытаясь вырвать бумаги, «причинила инспектору телесные повреждения». В итоге ее отправили в СИЗО.
В апелляции адвоката Майер первый приговор был назван чрезмерно суровым и необоснованным. По словам защитника девушки, шесть месяцев, которые она провела в изоляторе, изменили ее и стали для нее уроком.
Адвокат потерпевшего полицейского заявлял, что его клиент не будет возражать против смягчения приговора, так как он — офицер и «и не обижается на женщин».
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