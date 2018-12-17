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Суд оставил в силе арест украинскому экс-министру 

News.ru 2 часа назад
Фото: facebook.com/rudkovskiynick
Московский городской суд признал законным арест бывшему депутату Украины Николаю Рудьковскому. Он пробудет в СИЗО до 27 января 2019 года по делу о нападении на посольство России в Киеве. Об этом News.ru сообщили в пресс-службе суда.
«Суд оставил жалобу без удовлетворения, решение первой инстанции без изменения», — сказал сотрудник пресс-службы.
Мужчине предъявлено обвинение по статье «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой».
Рудьковский занимал пост министра транспорта и связи Украины в 2006–2007 годах. Вместе с соучастниками 14 июня 2014 года он занимался «порчей имущества» посольства России, в частности, во время беспорядков в украинской столице бросил камень в здание дипмиссии.
Как ранее писал News.ru, бывшего депутата и экс-министра Украины задержали в Москве в начале октября.
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