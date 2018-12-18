Сотрудники полиции задержали несколько десятков студентов в ходе профилактических работ в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе, передает РИА "Новости"
"Сегодня, 17 декабря в общежитии МГРИ-РГГРУ, расположенном по адресу улица Волгина, дом 8, корпус 1, МВД совместно с Росгвардией проводились профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений. В ходе проведения мероприятий обнаружены и изъяты наркотические средства, травматическое оружие", — говорится в сообщении на сайте вуза.
Отмечается, что большая часть задержанных — студенты из Ингушетии. Студентов отвезли в ОМВД "Обручевский" и "Зюзино". Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил постоянному представительству Ингушетии при президенте России заняться установлением обстоятельств задержания студентов из республики. Как рассказали в постпредстве, студенты могли быть задержаны после поступления в полицию заявления от студента из Таджикистана о том, что молодые люди из Ингушетии якобы избили его и выстрелили из травматического пистолета.
Вечером полиция отпустила всех задержанных студентов.