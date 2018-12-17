Защита обжаловала арест вице-премьера Чувашии

Адвокат вице-премьера Чувашии Владимира Аврелькина, задержанного по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, обжаловал решение суда о заключении его подзащитного под стражу сроком на 2 месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Уголовное дело в отношении министра экономического развития, промышленности и торговли — заместителя председателя кабинета министров Чувашии Аврелькина возбуждено следственным отделом управления ФСБ России по республике. Как сообщает прокуратура Чувашии, основанием для возбуждения уголовного дела послужили факты злоупотребления должностными полномочиями при предоставлении субсидий из республиканского бюджета.

Аврелькин был задержан 14 декабря. В этот же день Ленинский районный суд Чебоксар избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца — до 12 февраля