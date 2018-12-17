Обрушение крыши завода в Дзержинском попало на видео

Телеграм-канал «Мэш» опубликовал видео обрушения крыши завода компании «Техногрупп» в Подмосковье

Кровля завода «Техногрупп» в городе Дзержинский , на котором производилось холодильное оборудование, обрушилась несколько часов назад. По словам собеседника РИА Новости в экстренных службах, в результате инцидента погибли три человека, пострадали шестеро.

На опубликованной каналом записи с заводской камеры наблюдения видны шесть человек в рабочей одежде. В какой-то момент потолочный свет гаснет, после чего крыша падает прямо на людей. Ни один из них не успевает отреагировать на обрушение потолка одноэтажного здания.