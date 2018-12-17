Обрушение крыши завода в Дзержинском попало на видео 

Телеграм-канал «Мэш» опубликовал видео обрушения крыши завода компании «Техногрупп» в Подмосковье.
Кровля завода «Техногрупп» в городе Дзержинский, на котором производилось холодильное оборудование, обрушилась несколько часов назад. По словам собеседника РИА Новости в экстренных службах, в результате инцидента погибли три человека, пострадали шестеро.
На опубликованной каналом записи с заводской камеры наблюдения видны шесть человек в рабочей одежде. В какой-то момент потолочный свет гаснет, после чего крыша падает прямо на людей. Ни один из них не успевает отреагировать на обрушение потолка одноэтажного здания.
Ранее в подмосковном управлении МЧС РИА Новости сообщили, что на место ЧП прибыли четыре десятка спасателей. Также там рассказали, что обрушение произошло во время ремонтных работ. По данным «Мэш», ремонтировалась сама рухнувшая кровля.