Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обрушение крыши завода в Дзержинском попало на видео 

Рамблер 1 час назад
Телеграм-канал «Мэш» опубликовал видео обрушения крыши завода компании «Техногрупп» в Подмосковье.
Кровля завода «Техногрупп» в городе Дзержинский, на котором производилось холодильное оборудование, обрушилась несколько часов назад. По словам собеседника РИА Новости в экстренных службах, в результате инцидента погибли три человека, пострадали шестеро.
На опубликованной каналом записи с заводской камеры наблюдения видны шесть человек в рабочей одежде. В какой-то момент потолочный свет гаснет, после чего крыша падает прямо на людей. Ни один из них не успевает отреагировать на обрушение потолка одноэтажного здания.
Ранее в подмосковном управлении МЧС РИА Новости сообщили, что на место ЧП прибыли четыре десятка спасателей. Также там рассказали, что обрушение произошло во время ремонтных работ. По данным «Мэш», ремонтировалась сама рухнувшая кровля.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: «тайный заговор» Лукашенко16
В Cirque du Soleil ответили нажаловавшемуся Путину Запашному44
Порошенко планирует вооруженную новогоднюю провокацию у Крыма29
В Подмосковье обрушилось здание: под завалами люди73
Ярош открыл «охоту» на московских попов832
Видео
01:54
В Подмосковье обрушилось здание: под завалами люди
Происшествия Войска
00:31
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии
Политика Армия
00:46
В Крыму предостерегли Турцию
Политика Общество
02:08
Раскрыта стоимость американского истребителя будущего
Армия Оружие
00:30
В Cirque du Soleil ответили нажаловавшемуся Путину Запашному
Общество
00:48
Саакашвили призвал к походу на Тбилиси
01:40
Лавров прокомментировал вероятность войны с Украиной
Политика
01:59
Единственный ракетный катер Украины лишился ракет
Оружие Армия
01:00
Испанец поехал на Колыму и замерз
Происшествия Погода
00:35
США отказались от учений в Арктике из-за России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение