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Прокуратура начала проверку в связи с обрушением кровли на заводе в Дзержинском 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Mash
Прокуратура организовала проверку в связи с обрушением кровли здания на заводе железобетонных изделий в подмосковном Дзержинском. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
"По поручению прокурора Московской области Алексея Захарова организована проверка в связи с обрушением здания в городском округе Дзержинский", — сообщили в надзорном ведомстве.
Проведение проверки поручено Люберецкой городской прокуратуре Московской области. Ход проверочных мероприятий взят прокуратурой области на контроль.
Ранее проверку по факту обрушения начал Следственный комитет.
В подмосковном главке МЧС сообщали ТАСС, что три человека погибли и четверо госпитализированы в результате ЧП. В экстренных службах уточнили, что кровля обрушилась на территории ООО "Техногрупп", которое производит оборудование для систем вентиляции.
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