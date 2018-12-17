Прокуратура начала проверку в связи с обрушением кровли на заводе в Дзержинском

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В Тульской области за мошенничество в отношении музыкантов задержали пенсионерку

Получивший обморожение на трассе велосипедист из Испании не может вылететь из Магадана

Аэропорт на Камчатке не работал три часа из-за инцидента с частным самолетом