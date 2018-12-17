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Поднявший на руки росгвардейца в московском метро признан виновным 

RT на русском 1 час назад
Фото: СК РФ
Мещанский суд Москвы признал виновным в применении насилия в отношении представителя власти Исляма Малекова, который пронёс сотрудника Росгвардии по вестибюлю станции Московского метрополитена.
«Признать Малекова виновным в применении насилия в отношении представителя власти», — цитирует судью Оксану Горюнову ТАСС.
В сентябре сообщалось, что поднявший на руки росгвардейца в московском метро не признаёт своей вины.
Инцидент произошёл 6 мая на станции метро «Сухаревская». Малеков подошёл к росгвардейцу, приподнял его и пронёс несколько метров «ради шутки».
СК возбудил уголовное дело. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.
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