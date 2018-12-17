Поднявший на руки росгвардейца в московском метро признан виновным

Мещанский суд Москвы признал виновным в применении насилия в отношении представителя власти Исляма Малекова, который пронёс сотрудника Росгвардии по вестибюлю станции Московского метрополитена.

«Признать Малекова виновным в применении насилия в отношении представителя власти», — цитирует судью Оксану Горюнову ТАСС.

В сентябре сообщалось, что поднявший на руки росгвардейца в московском метро не признаёт своей вины.

Инцидент произошёл 6 мая на станции метро «Сухаревская». Малеков подошёл к росгвардейцу, приподнял его и пронёс несколько метров «ради шутки».

СК возбудил уголовное дело. Мужчину отпустили под подписку о невыезде.