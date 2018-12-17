Российский военный погиб из-за этилового спирта

Киргизии погиб российский военный, служивший по контракту на авиабазе Кант, сообщает ТАСС

Тело россиянина было обнаружено на съемной квартире. По предварительной версии, военнослужащий отравился этиловым спиртом. Следов насильственной смерти не обнаружено.

По информации SaratovNews, погибший — уроженец города Энгельса 39-летний Владимир Щебланов. 15 декабря он не вышел на службу, после чего начались его поиски.

Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении летной авиабазы базы имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.