Российский военный погиб из-за этилового спирта 

Тело россиянина было обнаружено на съемной квартире. По предварительной версии, военнослужащий отравился этиловым спиртом. Следов насильственной смерти не обнаружено.
По информации SaratovNews, погибший — уроженец города Энгельса 39-летний Владимир Щебланов. 15 декабря он не вышел на службу, после чего начались его поиски.
Объединенная российская авиационная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении летной авиабазы базы имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.