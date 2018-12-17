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Пенсионерку заподозрили в обмане артистов 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Фото: ТАСС
В Суворове (Тульская область) 70-летнюю женщину заподозрили в обмане участников телешоу и задержали. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.
По версии полиции, пенсионерка звонила и писала продюсерам и артистам, которые не прошли отбор в финал музыкального конкурса, и предлагала помочь им за плату. Во время бесед она «подчеркивала свою значимость в руководстве медиахолдинга».
Пенсионерка предлагала артистам комплекс услуг (подготовку оригинальной песни, видеоклипа или дополнительную репетицию) стоимостью от шести до 28 тысяч рублей. Деньги ей переводили на карту, и она быстро обналичивала их в банкомате.
Пенсионерку заподозрили в обмане участников конкурса «Новая звезда — 2019», который стартует на телеканале «Звезда». По данным канала, женщина по соцсетям вычисляла, кто прошел отборочный этап, а кто нет.
В результате ее деятельности, по предварительным данным, пострадали четверо музыкантов из Москвы, Тюмени и Воронежа. Против женщины возбудили дело по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
По данным «Звезды», впервые женщина была судима в 1987 году. Кроме того, она уже десять лет находится в розыске.
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