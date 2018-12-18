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Десятки российских СИЗО оказались переполнены арестантами 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Переполненность СИЗО остается одним из главных нарушений закона, выявляемых в уголовно-исполнительной системе. Об этом во вторник, 18 декабря, сообщил представитель генеральной прокуратуры России Александр Куренной в программе «Эфир», отвечая на вопрос «Ленты.ру».
По его словам, в 11 субъектах России функционируют следственные изоляторы в условиях переполненности до 85 процентов от установленного лимита. По сравнению с прошлым годом их количество уменьшилось — по состоянию на июль 2017-го такие изоляторы работали в 16 субъектах страны.
«Деятельность СИЗО в условиях переполнения приводила к тому, что лица, заключенные под стражу, в ряде случаев не обеспечивались индивидуальными спальными местами, постельными принадлежностями и предметами первой необходимости», — отметил Куренной.
Большинство нарушений, выявленных в колониях, связаны с вопросами материально-бытового и медико-санитарного обеспечения. Среди них —несоблюдение нормы жилой площади в расчете на одного осужденного, недостаточное обеспечение одеждой и обувью по сезону, средствами гигиены, постельными принадлежностями, нехватка умывальников и унитазов, тумбочек и табуретов.
Кроме того, в некоторых учреждениях пенитенциарной медицины, осуществляющих медико-санитарное обеспечение осужденных, нет необходимого медицинского оборудования. По этой причине в них не соблюдаются сроки прохождения обязательного флюорографического и других обследований.
В первом полугодии 2018 года органы прокуратуры провели 26,8 тысячи проверок в органах уголовно-исполнительной системы и выявили около 65 тысяч нарушений, по результатам которых к дисциплинарной ответственности были привлечены более 20 тысяч сотрудников.
Ранее сообщалось, что сотрудников лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ) №8 управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Владимирской области обвинили в фальсификации доказательств по гражданскому делу. Представители колонии отчитались перед судом о несуществующих комнатах для больных осужденных.
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