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Обвиненный в изнасиловании лекарь от Бога сдался властям 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
В Бразилии духовный лекарь, обвиненный в домогательствах, сдался властям. Об этом сообщает The Telegraph.
Жоао Тейшейра, известный как Жоао де Деус (в переводе «Джон от Бога») сдался властям в воскресенье, 16 декабря. За день до этого истек срок явки в полицию и его объявили в международный розыск.
Скандал разразился за неделю до этого, когда 13 женщин выступили на телевидении с обвинениями в адрес Тейшейры в сексуальных домогательствах. По информации полиции, после этого властям поступило 355 заявлений с аналогичными обвинениями целителя как от бразильянок, так и от женщин из за рубежа.
Среди обвинивших мужчину — дочь самого Тейшейры. 42-летняя женщина назвала отца монстром и заявила, что он избивал и насиловал ее пока ей не исполнилось 14 лет.
«Он говорил, что Бога нет, что он и есть Бог», — рассказала она журналистам.
По ее словам, изнасилования прекратились после того, как она забеременела от одного из подчиненных отца. После этого он ее избил, и у женщины случился выкидыш.
«Никто из тех, кто его обвиняет не врет. Я им верю, потому что сама через это прошла», — сказала она.
По словам многих потерпевших, мужчина домогался к ним во время сеансов духовного лечения. Он требовал, чтобы они ему мастурбировали занимались с ним оральным сексом.
Сам Тейшейра обвинения в свой адрес отвергает. В окружении медиума считают, что всех женщин обучили говорить о нем неправду, чтобы разрушить его репутацию.
Джон от Бога — популярный в Бразилии и других странах духовный Целитель. В 2012 году американская телеведущая Опра Уинфри посвятила ему передачу. Как отмечается, видеозапись программы была удалена со страницы Опры в Youtube.
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