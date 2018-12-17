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ФСБ задержала оружейников-подпольщиков 

News.ru 45 минут назад
Фото: РИА Новости
ФСБ, совместно с МВД и Росгвардией, ликвидировала подпольные мастерские, занимавшиеся переделыванием гражданского оружия в боевое, а также изготовлением патронов.
Злоумышленники организовали работу двух нелегальных фабрик, сообщает ТАСС. Спецоперации силовиков прошли в Москве, Московской, Брянской, Калужской и Нижегородской областях. Наручники защёлкнулись на руках организатора криминального бизнеса и его сообщников.
Во время обысков правоохранители обнаружили большое количество образцов огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств.
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