ФСБ задержала оружейников-подпольщиков

ФСБ , совместно с МВД и Росгвардией, ликвидировала подпольные мастерские, занимавшиеся переделыванием гражданского оружия в боевое, а также изготовлением патронов.

Злоумышленники организовали работу двух нелегальных фабрик, сообщает ТАСС . Спецоперации силовиков прошли в Москве, Московской, Брянской, Калужской и Нижегородской областях. Наручники защёлкнулись на руках организатора криминального бизнеса и его сообщников.

Во время обысков правоохранители обнаружили большое количество образцов огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств.