Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Высаженный друзьями из машины россиянин замерз насмерть 

Lenta.ru 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Житель Челябинской области умер от переохлаждения, после того как подвозившие его знакомые высадили мужчину из машины. Об этом сообщила двоюродная сестра погибшего под постом об его исчезновении, опубликованном в паблике «Черное& Белое. Магнитогорск» во «ВКонтакте».
«Найден, мертв. Высадили его ублюдки-недодрузья. Не дошел, замерз», — написала она.
По словам женщины, ее 21-летний брат пропал на трассе между поселком Кассель и городом Верхнеуральском в 5 утра в субботу, 15 декабря.
В комментариях к сообщению пользователи высказали предположения, что мужчину высадили после того, как он повздорил со своими спутниками.
Полиция проводит проверку по факту произошедшего, передает Ura.ru. По данным агентства, молодой человек был нетрезв и возвращался домой с проводов друга в армию.
В августе сообщалось о ямальском полицейском, которого будут судить за смерть от переохлаждения задержанного, которого тот запер на ночь в неотапливаемой камере.
Последние новости
Лукашенко тайно обсудил защиту независимости от России Российская журналистка искала связь России с протестами во Франции и попалась Американскому флоту предрекли фиаско в случае войны с Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ярош открыл «охоту» на московских попов53
США отказались от учений в Арктике из-за России55
Украинских чиновников уволят за родню в России320
В Подмосковье обрушилось здание: под завалами люди
Венедиктов оскорбил Киселева315
Видео
00:31
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии
Политика Армия
00:46
В Крыму предостерегли Турцию
Политика Общество
02:08
Раскрыта стоимость американского истребителя будущего
Армия Оружие
00:48
Саакашвили призвал к походу на Тбилиси
01:00
Испанец поехал на Колыму и замерз
Происшествия Погода
00:35
США отказались от учений в Арктике из-за России
В мире Политика
00:52
Ярош открыл «охоту» на московских попов
В мире Украина
00:40
Турция завалит США заказами на F-35
Армия Оружие
01:51
Под Донецком произошел бой
В мире
01:16
Куценко лишился ведущих ролей из-за конфликта с Первым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение