Высаженный друзьями из машины россиянин замерз насмерть

Житель Челябинской области умер от переохлаждения, после того как подвозившие его знакомые высадили мужчину из машины. Об этом сообщила двоюродная сестра погибшего под постом об его исчезновении, опубликованном в паблике «Черное& Белое. Магнитогорск » во «ВКонтакте».

«Найден, мертв. Высадили его ублюдки-недодрузья. Не дошел, замерз», — написала она.

По словам женщины, ее 21-летний брат пропал на трассе между поселком Кассель и городом Верхнеуральском в 5 утра в субботу, 15 декабря.

В комментариях к сообщению пользователи высказали предположения, что мужчину высадили после того, как он повздорил со своими спутниками.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего, передает Ura.ru. По данным агентства, молодой человек был нетрезв и возвращался домой с проводов друга в армию.

В августе сообщалось о ямальском полицейском, которого будут судить за смерть от переохлаждения задержанного, которого тот запер на ночь в неотапливаемой камере.