СК начал проверку после гибели троих человек при пожаре во Владивостоке

Ранее спасатели сообщали, что пожар начался рано утром в понедельник, разведка показала, что в квартире горит диван. На месте ЧП были обнаружены три человека без признаков жизни. Площадь пожара составила 2 квадратных метра.

"По факту смерти людей следственными органами СК РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка. По предварительным данным установлено, что трое граждан, ведущих асоциальный образ жизни, распивали спиртные напитки и уснули. Во время сна от непогашенной сигареты загорелся диван, и все находящиеся в комнате люди погибли от отравления угарным газом", — говорится в сообщении.

Следователи уточняют, что погибли двое мужчин и женщина. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.