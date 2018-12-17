Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК начал проверку после гибели троих человек при пожаре во Владивостоке 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Следственный Комитет Российской Федерации
Следователи начали проверку по факту гибели троих человек, тела которых нашли при тушении пожара в квартире во Владивостоке, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
Ранее спасатели сообщали, что пожар начался рано утром в понедельник, разведка показала, что в квартире горит диван. На месте ЧП были обнаружены три человека без признаков жизни. Площадь пожара составила 2 квадратных метра.
"По факту смерти людей следственными органами СК РФ по Приморскому краю проводится доследственная проверка. По предварительным данным установлено, что трое граждан, ведущих асоциальный образ жизни, распивали спиртные напитки и уснули. Во время сна от непогашенной сигареты загорелся диван, и все находящиеся в комнате люди погибли от отравления угарным газом", — говорится в сообщении.
Следователи уточняют, что погибли двое мужчин и женщина. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Последние новости
Как в России отреагировали на признание Бутиной В Финляндии рассказали о позиции страны по "Северному потоку — 2" Снявшийся с Порошенко десантник объяснил появление шеврона СС на форме
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ярош открыл «охоту» на московских попов65
США отказались от учений в Арктике из-за России55
Украинских чиновников уволят за родню в России320
В Подмосковье обрушилось здание: под завалами люди
Венедиктов оскорбил Киселева326
Видео
00:31
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии
Политика Армия
00:46
В Крыму предостерегли Турцию
Политика Общество
02:08
Раскрыта стоимость американского истребителя будущего
Армия Оружие
00:48
Саакашвили призвал к походу на Тбилиси
01:00
Испанец поехал на Колыму и замерз
Происшествия Погода
00:35
США отказались от учений в Арктике из-за России
В мире Политика
00:52
Ярош открыл «охоту» на московских попов
В мире Украина
00:40
Турция завалит США заказами на F-35
Армия Оружие
01:51
Под Донецком произошел бой
В мире
01:16
Куценко лишился ведущих ролей из-за конфликта с Первым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение