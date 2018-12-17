Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В желудке крокодила-людоеда нашли останки девушки и рыбака 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
В Замбии власти выследили и убили крокодила-убийцу, терроризировавшего округу. Об этом сообщает информационный портал Mwebantu.
Инцидент произошел в провинции Луапула на севере страны. Местные жители попросили представителей департамента дикой природы и национальных парков отловить рептилию после того, как она убила 18-летнюю девушку.
Прешес Каунда (Precious Kaunda) стала жертвой крокодила 7 декабря. По данным портала Zambia National Broadcasting Corporation, рептилия напала на нее, пока она купалась в озере, куда отправилась с друзьями без разрешения родителей.
В желудке убитого крокодила обнаружили левую ногу девушки. Также там оказались части тела другого человека, предположительно, рыбака.
В конце ноября сообщалось об убийстве жителями провинции Луапула односельчанина за колдовство. Толпа решила, что он превратился в крокодила и загрыз 20-летнюю девушку, и растерзала его.
Последние новости
Лукашенко тайно обсудил защиту независимости от России Российская журналистка искала связь России с протестами во Франции и попалась Американскому флоту предрекли фиаско в случае войны с Россией
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ярош открыл «охоту» на московских попов108
Венедиктов оскорбил Киселева347
Главные цитаты года: макарошки и *** без соли
В Подмосковье обрушилось здание: под завалами люди2
США отказались от учений в Арктике из-за России55
Видео
00:31
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии
Политика Армия
00:46
В Крыму предостерегли Турцию
Политика Общество
02:08
Раскрыта стоимость американского истребителя будущего
Армия Оружие
00:48
Саакашвили призвал к походу на Тбилиси
01:00
Испанец поехал на Колыму и замерз
Происшествия Погода
00:35
США отказались от учений в Арктике из-за России
В мире Политика
00:52
Ярош открыл «охоту» на московских попов
В мире Украина
00:40
Турция завалит США заказами на F-35
Армия Оружие
01:51
Под Донецком произошел бой
В мире
01:16
Куценко лишился ведущих ролей из-за конфликта с Первым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение