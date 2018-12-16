Число жертв стрельбы в Страсбурге возросло до четырех человек

Число погибших в результате стрельбы в Страсбурге 11 декабря увеличилось до пяти, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на полицию.

Отмечается, что мужчина скончался в результате полученных ранений, ранее у него была диагностирована смерть мозга.

Вечером во вторник 29-летний Шериф Шекат, известный органам правопорядка в связи с многочисленными нарушениями закона, открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге, после чего скрылся. В четверг вечером правоохранителям удалось ликвидировать стрелка. Террористическая организация ИГ* взяла на себя ответственность за атаку.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.