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Число жертв стрельбы в Страсбурге возросло до четырех человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Число погибших в результате стрельбы в Страсбурге 11 декабря увеличилось до пяти, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на полицию.
Отмечается, что мужчина скончался в результате полученных ранений, ранее у него была диагностирована смерть мозга.
Вечером во вторник 29-летний Шериф Шекат, известный органам правопорядка в связи с многочисленными нарушениями закона, открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге, после чего скрылся. В четверг вечером правоохранителям удалось ликвидировать стрелка. Террористическая организация ИГ* взяла на себя ответственность за атаку.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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