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Землетрясение произошло в Австралии 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: © Flickr / Matt Katzenberger
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в штате Западная Австралия. Его очаг находился на глубине два километра.
«Эпицентр подземных толчков располагался в 195 километрах к северо-западу от города Карнарвон», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Сообщений о разрушениях и жертвах пока нет.
Ранее News.ru писал, что землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано у берегов Тайваня. Очаг залегал на глубине 10 километров. По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился в 61 километре от берега. Данных о разрушениях и угрозе цунами не поступало.
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