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Более 40 человек пострадали при взрыве в японской рюмочной 

Российская Газета + ещё 9 1 час назад
В японском губернаторстве Хоккайдо пострадали 42 человека при взрыве в питейном заведении. Состояние одного из раненых оценивается как тяжелое.
Инцидент произошел в вечернее время в городе Саппоро. Люди получили травмы различной степени тяжести, передает телерадиокомпания NHK со ссылкой на местную полицию. Двухэтажное здание рюмочной полностью сгорело.
Очевидцы рассказывают, что тряхнуло, как при землетрясении. Жители близлежащих домов услышали громкий звук и увидели темный дым. В некоторых квартирах, которые находятся неподалеку от питейного заведения, выбило стекла.
В настоящее время правоохранители устанавливают причины произошедшего. На месте ЧП работают пожарные и медики. Рабочие с помощью специальной техники разгребают части разрушенного строения.
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