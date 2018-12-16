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Под Донецком произошел бой
Под Донецком произошел бой

В Подмосковье найдены мертвыми пять человек 

Рамблер + ещё 12 1 час назад
Фото: ТАСС
В деревне Шестово в Домодедовском районе Московской области были обнаружены тела пяти человек. Что стало причиной их смерти, пока неизвестно, сообщает RT.
На место выехали следователи. По словам представителя областного главка Следственного комитета (СК) Ольги Врадий, следствие рассматривает версию гибели людей от удара током.
Ранее стало известно, что во время пожара в общежитии Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности в Пересвете Сергиево-Посадского района погибли два человека, по этому факту СК начал проверку.
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