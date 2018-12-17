Мужчину убили во время пьяной ссоры на северо-востоке Москвы

— Ранним утром 16 декабря в квартире на улице Полярная оперативники обнаружили тело гражданина 1984 года рождения с проникающим колото-резаным ранением левого плеча, — рассказали в правоохранительных органах.

Сообщается, что на месте преступления был задержан распивавший с погибшим напитки мужчина 1971 года рождения, нанесший жертве удар ножом.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело об убийстве. На данный момент специалисты выясняют детали преступления.

Напомним, что ранее сообщалось о ранении мужчины ножом в одном из кафе столицы после ссоры в одним из посетителей. Пострадавший был доставлен больницу.