Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вертолет Ми-8 упал под Томском 

Lenta.ru + ещё 40 1 час назад
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в поселке Кедровка в Томской области. Об этом сообщает ТАСС.
На борту вертолета находились 25 человек, трое из которых — члены экипажа, остальные — вахтовые рабочие. Отмечается, что три пассажира получили легкие травмы и были госпитализированы.
В четверг, 22 ноября, в социальных сетях появилось видео, на котором два Ми-8 поднялись в воздух с площадки возле Кремля и полетели в сторону станции метро «Павелецкая». Один из вертолетов тащил за собой сетку, в которой были видны три человеческих силуэта.
В Федеральной службе охраны (ФСО) объяснили, что это были учения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию.
Последние новости
Определены самые надежные автомобили в мире Главой новой церкви на Украине избран представитель УПЦ КП Епифаний Путин предостерег от запретов рэп-концертов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко сбежал с дебатов в Европарламенте660
Конструктор украинских бронекатеров раскрыл их недостатки165
Названа причина смерти известного юмориста38
У российского корабля отвалился импортный якорь46
Эрдоган дразнит США7
Видео
01:13
Полицейским собакам в США выдали сапоги
В мире
00:22
Ми-8 совершил жесткую посадку под Томском
Происшествия
08:00
«Я переспал с Дженнифер Лоуренс»
Шоу-бизнес
00:52
У российского корабля отвалился импортный якорь
Оружие Армия
01:41
Эрдоган дразнит США
Армия Статьи
04:07
В РФ отреагировали на решение Киева об автокефалии
Политика
03:11
Путин рассказал о данном Кобзону обещании
Общество
02:33
Конструктор украинских бронекатеров раскрыл их недостатки
Оружие Армия
02:04
Раскрыта связь Абрамовича и Кабо
Шоу-бизнес
06:51
США решили поиграть с Шойгу в «молчанку»
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение