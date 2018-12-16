Ми-8 совершил жесткую посадку под Томском

Вертолет Ми-8 упал под Томском

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в поселке Кедровка в Томской области . Об этом сообщает ТАСС.

На борту вертолета находились 25 человек, трое из которых — члены экипажа, остальные — вахтовые рабочие. Отмечается, что три пассажира получили легкие травмы и были госпитализированы.

В четверг, 22 ноября, в социальных сетях появилось видео, на котором два Ми-8 поднялись в воздух с площадки возле Кремля и полетели в сторону станции метро «Павелецкая». Один из вертолетов тащил за собой сетку, в которой были видны три человеческих силуэта.