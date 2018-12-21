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В ДНР заявили о пяти погибших из-за обстрелов за неделю 

РИА Новости + ещё 29 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пять человек погибли, двое ранены в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате боевых действий за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.
"С 14 по 20 декабря 2018 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили двое военнослужащих республики… Погибли пять военнослужащих республики", — сказал представитель ведомства.
В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года в результате боевых действий на территории ДНР ранения получили 310 человек, погибли 161 человек. Всего с начала конфликта на территории республики погибли 4728 человек, в том числе 81 ребенок.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Происшествия , Украина
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