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Под Донецком произошел бой

В центре Москвы избили и ограбили француза 

Вести.Ru + ещё 4 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Гражданина Франции, студента одного из московских вузов, обнаружили в центре Москвы в беспомощном состоянии. Молодой человек был весь в крови, со следами от ударов. Как выяснилось, студента ограбили.
По сообщению "Интерфакса", который ссылается на неназванный осведомленный источник, ЧП случилось в Большом Златоустинском переулке в минувшую субботу, 15 декабря.
Сам потерпевший рассказал, что на него напали неизвестные мужчины, избили и отняли 59 тысяч рублей. Этим делом занялась столичная полиция. О подробностях расследования не сообщается.
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