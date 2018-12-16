В центре Москвы избили и ограбили француза

Гражданина Франции , студента одного из московских вузов, обнаружили в центре Москвы в беспомощном состоянии. Молодой человек был весь в крови, со следами от ударов. Как выяснилось, студента ограбили.

По сообщению "Интерфакса" , который ссылается на неназванный осведомленный источник, ЧП случилось в Большом Златоустинском переулке в минувшую субботу, 15 декабря.

Сам потерпевший рассказал, что на него напали неизвестные мужчины, избили и отняли 59 тысяч рублей. Этим делом занялась столичная полиция. О подробностях расследования не сообщается.