Жильцов дома в Вологде, где взорвался газ, эвакуируют

Жильцов дома в Вологде , где взорвался газ, эвакуируют, их планируют переместить в пункт временного размещения, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе города.

Ранее сообщалось, что при взрыве бытового газа в квартире в Вологде погиб один человек, по предварительным данным, несколько человек пострадали. По последней информации, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

"Жильцов эвакуируют и направят в пункт временного размещения", — сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что на месте взрыва произошло обрушение перекрытий, не уточнив площадь обрушения.