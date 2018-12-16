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Жильцов дома в Вологде, где взорвался газ, эвакуируют 

РИА Новости + ещё 26 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Жильцов дома в Вологде, где взорвался газ, эвакуируют, их планируют переместить в пункт временного размещения, сообщили РИА Новости в единой дежурно-диспетчерской службе города.
Ранее сообщалось, что при взрыве бытового газа в квартире в Вологде погиб один человек, по предварительным данным, несколько человек пострадали. По последней информации, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
"Жильцов эвакуируют и направят в пункт временного размещения", — сказал собеседник агентства.
Он также сообщил, что на месте взрыва произошло обрушение перекрытий, не уточнив площадь обрушения.
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