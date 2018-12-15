Полиция задержала 16 человек в ходе протестов в Нанте

Полиция задержала 16 человек в ходе протестов "желтых жилетов" во французском городе Нант , сообщает телеканал BFMTV.

Как сообщает телеканал, в акции протеста в субботу в Нанте участвовали около 1,2 тысячи человек. Полиция задержала на акциях протеста 16 человек, четыре демонстранта и два полицейских получили ранения. Местные власти сообщили, что один автомобиль был подожжен, повреждено здание банка.

Несогласные с политикой властей и возмущенные ростом цен на топливо, а также снижением покупательной способности населения "желтые жилеты" начали выходить на улицы по всей стране с 17 ноября. Их первоначальным требованием было снижение цен на бензин, затем к нему прибавился ряд других. Масштабные протесты сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, поджогами машин, разгромом магазинов и банков.