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Полиция задержала 16 человек в ходе протестов в Нанте 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Christophe Archambault
Полиция задержала 16 человек в ходе протестов "желтых жилетов" во французском городе Нант, сообщает телеканал BFMTV.
Как сообщает телеканал, в акции протеста в субботу в Нанте участвовали около 1,2 тысячи человек. Полиция задержала на акциях протеста 16 человек, четыре демонстранта и два полицейских получили ранения. Местные власти сообщили, что один автомобиль был подожжен, повреждено здание банка.
Несогласные с политикой властей и возмущенные ростом цен на топливо, а также снижением покупательной способности населения "желтые жилеты" начали выходить на улицы по всей стране с 17 ноября. Их первоначальным требованием было снижение цен на бензин, затем к нему прибавился ряд других. Масштабные протесты сопровождались столкновениями демонстрантов с полицией, поджогами машин, разгромом магазинов и банков.
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