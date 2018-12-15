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Автор роликов с фотографиями Цеповяза выложил новое видео 

РИА Новости 34 минуты назад
Сергей Перин, автор видеороликов про осужденного по делу банды Цапков Вячеслава Цеповяза, отбывающего наказание в колонии строгого режима Амурской области, опубликовал новое видео, где под старыми фото поставил дату съемки.
В начале декабря два ролика появились на Youtubе-канале Сергея Перина как смонтированная подборка фотографий. Цеповяз, предположительно, вместе с другими заключенными запечатлен возле аквариума, в беседке на открытом воздухе, разговаривающим по мобильному телефону. В том числе он заснят сначала в футбольной, а потом и в хоккейной форме на катке. На одном из кадров в камере виден кот. Также на фото накрытые столы.
Новое видео Перин разместил с комментарием: "Сколько на самом деле пировал Цапок-крабоед". Ролик вновь смонтирован как слайд-шоу. На них уже публикованные ранее фото с Цеповязом: за накрытым столом, в комнате с голубыми стенами, обставленной мягкой мебелью, в компании с другими заключенными. Теперь под фото опубликованы даты снимков: 14 апреля 2016 года, 19 августа 2016 года, 4 ноября 2016 года, 2 мая и 12 ноября 2017 года.
Перин ранее объяснил РИА Новости, что публикует ролики, "потому что общество должно знать правду".
До этого в ноябре ряд СМИ опубликовал фотографии, на которых осужденный Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него еда не из тюремного меню, например, крабы, шашлык и красная икра. После этого в колонию с проверкой выехала прокуратура Амурской области. Адвокат бывшей супруги Цеповяза рассказывал РИА Новости, что фотографии с ним из колонии, среди которых могут быть и скандальные снимки обедов, в правоохранительные органы в одной из жалоб направляла бывшая жена осужденного.
Ранее ФСИН сообщила о завершении проверки деятельности регионального УФСИН России в связи с опубликованной в СМИ информацией об условиях отбывания наказания в ИК-3 Цеповяза. В сообщении отмечалось, что начальник территориального управления службы по Амурской области и ряд сотрудников привлечены к строгой дисциплинарной ответственности по итогам выявленных в ходе проверки нарушений.
По данным ФСИН, в отношении руководства ИК-3, где содержится Цеповяз, продолжается проверка в рамках ранее возбужденного уголовного дела.
Убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.
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