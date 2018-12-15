Грузовик сорвался с обрыва и рухнул на аквапарк в Ялте

Самосвал МАЗ на огромной скорости сорвался с обрыва и рухнул на аквапарк гостиницы «Ялта Интурист». Авария произошла накануне днем в Крыму , сообщают «Вести-Крым». Видео ДТП опубликовано в Youtube.

На кадрах видно, как МАЗ несется вниз по ялтинскому серпантину, не вписывается в поворот и исчезает в кустах. При этом перед самосвалом тормозит встречный легковой автомобиль. Следующий момент зафиксировали камеры наблюдения гостиницы: грузовик летит в воздухе и приземляется на конструкции аквапарка.

В соцсетях очевидцы сообщают, что у самосвала отказали тормоза. Водитель сумел на ходу выскочить из кабины. В полиции говорят, что пострадавших в ДТП нет.