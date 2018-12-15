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Грузовик сорвался с обрыва и рухнул на аквапарк в Ялте 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Самосвал МАЗ на огромной скорости сорвался с обрыва и рухнул на аквапарк гостиницы «Ялта Интурист». Авария произошла накануне днем в Крыму, сообщают «Вести-Крым». Видео ДТП опубликовано в Youtube.
На кадрах видно, как МАЗ несется вниз по ялтинскому серпантину, не вписывается в поворот и исчезает в кустах. При этом перед самосвалом тормозит встречный легковой автомобиль. Следующий момент зафиксировали камеры наблюдения гостиницы: грузовик летит в воздухе и приземляется на конструкции аквапарка.
В соцсетях очевидцы сообщают, что у самосвала отказали тормоза. Водитель сумел на ходу выскочить из кабины. В полиции говорят, что пострадавших в ДТП нет.
«Водитель не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части. Никто не пострадал, водитель успел выпрыгнуть», — заявила представитель МВД, передает ТАСС.
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