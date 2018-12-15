СМИ: В Индии самолёт экстренно прервал полёт из-за угрозы взрыва

Авиалайнер индийской авиакомпании IndiGo экстренно прервал полёт из-за сообщения о бомбе на борту.

Об этом сообщает NDTV со ссылкой на агентство PTI.

Как рассказал агентству источник в аэропорту, лайнер, летевший из Мумбаи в Лакхнау через Нью-Дели, был вынужден вернуться после взлёта и был размещён на удалённой стоянке для проведения проверки.

Сотрудники правоохранительных органов после тщательного обыска не обнаружили каких-либо следов взрывного устройства на борту самолёта.

Уточняется, что о бомбе внутри лайнера заявила на стойке регистрации неназванная женщина.

В октябре сообщалось, что в Бухаресте экстренно сел пассажирский самолёт из-за сообщения о бомбе.