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СМИ: В Индии самолёт экстренно прервал полёт из-за угрозы взрыва 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Авиалайнер индийской авиакомпании IndiGo экстренно прервал полёт из-за сообщения о бомбе на борту.
Об этом сообщает NDTV со ссылкой на агентство PTI.
Как рассказал агентству источник в аэропорту, лайнер, летевший из Мумбаи в Лакхнау через Нью-Дели, был вынужден вернуться после взлёта и был размещён на удалённой стоянке для проведения проверки.
Сотрудники правоохранительных органов после тщательного обыска не обнаружили каких-либо следов взрывного устройства на борту самолёта.
Уточняется, что о бомбе внутри лайнера заявила на стойке регистрации неназванная женщина.
В октябре сообщалось, что в Бухаресте экстренно сел пассажирский самолёт из-за сообщения о бомбе.
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