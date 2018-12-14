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Мужчина погиб после падения с рождественской елки 

Ридус + ещё 5 2 часа назад
Фото: flickr.com
В шотландском городе Керколди погиб мужчина, сорвавшийся с рождественской четырехметровой ели и упавший на газон.
Его еще живого обнаружили 14 декабря около трех часов ночи посетители ночного клуба, расположенного на соседней улице, сообщает The Guardian.
Тяжело раненного мужчину доставили в больницу, где он в скором времени скончался.
Директор клуба сообщил, что видел, как этот человек забрался на верхушку ели, а затем упал на землю. Очевидцу даже показалось, что мужчину сдуло ветром, пишет издание.
В результате местная полиция решила перекрыть проход к ели в целях предосторожности.
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