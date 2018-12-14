Мужчина погиб после падения с рождественской елки

В шотландском городе Керколди погиб мужчина, сорвавшийся с рождественской четырехметровой ели и упавший на газон.

Его еще живого обнаружили 14 декабря около трех часов ночи посетители ночного клуба, расположенного на соседней улице, сообщает The Guardian

Тяжело раненного мужчину доставили в больницу, где он в скором времени скончался.

Директор клуба сообщил, что видел, как этот человек забрался на верхушку ели, а затем упал на землю. Очевидцу даже показалось, что мужчину сдуло ветром, пишет издание.

В результате местная полиция решила перекрыть проход к ели в целях предосторожности.