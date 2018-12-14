Чиновник увидел пришедших за ним сотрудников СК и упал в обморок

Подозреваемый в коррупции начальник Белорецкого лесничества в Башкирии потерял сознание во время задержания. Видео задержания опубликовано на сайте ГТРК «Башкортостан».

38-летний чиновник упал в обморок, когда на него надевали наручники в его кабинете.

Мужчина подозревается в незаконной рубке лесных насаждений на сумму 14,5 млн рублей. По версии следствия, с декабря 2015 года по апрель 2016 года заключил договор с лицами, имеющими право на вырубку леса. При этом фактически лес рубили другие люди по доверенности и вырубали гораздо больший объем насаждений, чем было указано в договоре. За это чиновник получил от них вознаграждение в размере 590 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».