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Чиновник увидел пришедших за ним сотрудников СК и упал в обморок 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Подозреваемый в коррупции начальник Белорецкого лесничества в Башкирии потерял сознание во время задержания. Видео задержания опубликовано на сайте ГТРК «Башкортостан».
38-летний чиновник упал в обморок, когда на него надевали наручники в его кабинете.
Мужчина подозревается в незаконной рубке лесных насаждений на сумму 14,5 млн рублей. По версии следствия, с декабря 2015 года по апрель 2016 года заключил договор с лицами, имеющими право на вырубку леса. При этом фактически лес рубили другие люди по доверенности и вырубали гораздо больший объем насаждений, чем было указано в договоре. За это чиновник получил от них вознаграждение в размере 590 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».
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