Россиянку арестовали за драку в метро Нью-Йорка

40-летняя Анна Лущинская была арестована по подозрению в нападении на американку азиатского происхождения в метро Нью-Йорка . Об этом сообщается в официальном твиттере управления нью-йоркской полиции на метрополитене.

Полиция ретвитнула видео, которое снял очевидец произошедшего. На нем Лущинская с похожим на русский акцентом в нецензурной форме призывает американку «заткнуться». После этого она бьет ее по руке и пинает, а затем поправляет прическу, достает зонт и начинает бить девушку им.

«Она ударила меня в живот!» — кричит Лущинская после ответного удара мужчинам, которые попытались разнять дерущихся.

Лущинская вновь несколько раз ударила соперницу зонтом. В это время другие пассажиры, находившиеся в вагоне, призывали ее остановиться.

В итоге зонт сломался, после чего Лущинская взяла в руки смартфон и стала кому-то звонить. С телефоном в руках женщина прокричала в адрес американки слово Chink, которое считается в США расистским по отношению к китайцам.

«Чертова расистка!» — послышались возмущенные крики пассажиров.

После этого Лущинская плюнула под ноги другому азиату, а следом была повалена на пол темнокожим молодым человеком. Он вывел ее на одной из станций подземки и удерживал до прибытия полиции.