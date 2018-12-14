Россиянку арестовали за драку в метро Нью-Йорка 

40-летняя Анна Лущинская была арестована по подозрению в нападении на американку азиатского происхождения в метро Нью-Йорка. Об этом сообщается в официальном твиттере управления нью-йоркской полиции на метрополитене.
Полиция ретвитнула видео, которое снял очевидец произошедшего. На нем Лущинская с похожим на русский акцентом в нецензурной форме призывает американку «заткнуться». После этого она бьет ее по руке и пинает, а затем поправляет прическу, достает зонт и начинает бить девушку им.
«Она ударила меня в живот!» — кричит Лущинская после ответного удара мужчинам, которые попытались разнять дерущихся.
Лущинская вновь несколько раз ударила соперницу зонтом. В это время другие пассажиры, находившиеся в вагоне, призывали ее остановиться.
В итоге зонт сломался, после чего Лущинская взяла в руки смартфон и стала кому-то звонить. С телефоном в руках женщина прокричала в адрес американки слово Chink, которое считается в США расистским по отношению к китайцам.
«Чертова расистка!» — послышались возмущенные крики пассажиров.
После этого Лущинская плюнула под ноги другому азиату, а следом была повалена на пол темнокожим молодым человеком. Он вывел ее на одной из станций подземки и удерживал до прибытия полиции.