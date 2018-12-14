Суд изолировал на 1,5 года девочку, снимавшую убийство подростка на Урале

Свердловский областной суд постановил поместить на 1,5 года в центр временной изоляции 13-летнюю девочку, которая находилась в компании подростков, до смерти избивших в августе молодого человека в городе Березовском, сообщили РИА Новости в облсуде.

"Отменили постановление Березовского городского суда и вынесли решение о помещении на полтора года подростка в специальное учебное заведение закрытого типа", — сказала собеседница агентства.

В сентябре Березовский суд отказал в ходатайстве комиссии по делам несовершеннолетних о помещении в центр временной изоляции 13-летней девочки.

Десятого августа в районе гаражно-строительного кооператива недалеко от дома по улице Исакова в Березовском было найдено тело 20-летнего молодого человека с черепно-мозговой травмой. По данным свердловского СУСК, в причастности к преступлению обвиняются четверо подростков 14-16 лет. В одной компании с ними находилась также 13-летняя девочка.

Уголовное дело взято под контроль в центральном аппарате СК России . Из четырех обвиняемых подростков по данному делу двое находятся под стражей, еще двое заключены под домашний арест.

Убийство 20-летнего юноши в Березовском вызвало большой общественный резонанс. Петиция на портале change.org с призывом наказать убийц Дмитрия Рудакова , который, как отмечается, был инвалидом, набрала более 100 тысяч подписей. По словам авторов петиции, над потерпевшим издевались из-за дефекта речи.

Как написали ряд СМИ, компания из пяти подростков пригласила Рудакова выпить пива за гаражами, где заставила его раздеться, снять крестик и сложить все вещи в пакет. После этого, по данным СМИ, подростки повалили его на землю, стали на него плевать и мочиться, потом избили. Также сообщалось, что один из подростков прыгал на голове у юноши, отчего тот вскоре скончался.

СМИ отмечали, что происходящее снимала на мобильный телефон 13-летняя девочка. Правоохранителям школьники заявили, что приняли Рудакова за наркомана, поэтому решили расправиться с ним.