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Цыганка в Москве обокрала мужчину во время объятий и поцелуев 

ИД «Собеседник» + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
На северо-востоке Москвы цыганка украла у мужчины телефон, паспорт и банковские карты.
Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уточняется, что инцидент произошел накануне, 13 декабря, возле станции метро «Бибирево». Безработный житель Подмосковья познакомился у метро с девушкой цыганской наружности, выпил с ней, а затем они отправились в кафе.
«Из-за возникших чувств стала обниматься и целоваться. Через некоторое время мужчина отошел в туалет, а когда вернулся, девушки за столиком уже не было. Гражданин собрался позвонить новой знакомой, с которой обменялся контактами, но обнаружил, что из кармана его куртки пропали телефон, паспорт и банковские карты», — рассказал собеседник агентства.
В ОВД начали проверку по факту произошедшего.
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