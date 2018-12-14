Цыганка в Москве обокрала мужчину во время объятий и поцелуев

На северо-востоке Москвы цыганка украла у мужчины телефон, паспорт и банковские карты.

Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уточняется, что инцидент произошел накануне, 13 декабря, возле станции метро «Бибирево». Безработный житель Подмосковья познакомился у метро с девушкой цыганской наружности, выпил с ней, а затем они отправились в кафе.

«Из-за возникших чувств стала обниматься и целоваться. Через некоторое время мужчина отошел в туалет, а когда вернулся, девушки за столиком уже не было. Гражданин собрался позвонить новой знакомой, с которой обменялся контактами, но обнаружил, что из кармана его куртки пропали телефон, паспорт и банковские карты», — рассказал собеседник агентства.