В Подмосковье ограбили замгендиректора хоккейного «Динамо»

Подмосковный коттедж заместителя генерального директора хоккейного клуба «Динамо» Москва Анатолия Харчука обокрали на два миллиона. Об этом сообщает Hue.

По данным телеграм-канала, воры проникли в трехэтажный дом Харчука, не оборудованный ни камерами наблюдения, ни сигнализацией, через отжатую пластиковую дверь.

Добычей преступников стали швейцарские часы «Ролекс» и ювелирные изделия. Сумма ущерба, понесенного замгендиректора «Динамо», оценивается в более чем два миллиона рублей.

Другой «динамовец», нападающий клуба Вячеслав Кулемин , был обворован в минувшее воскресенье. По данным СМИ, в своем заявлении в полицию хоккеист написал, что в тот день вышел из одного из московских баров и откликнулся на просьбу прохожего объяснить дорогу таксисту.

Благодарный москвич обнял Кулемин, а некоторое время спустя спортсмен обнаружил исчезновение своего смартфона.