Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье ограбили замгендиректора хоккейного «Динамо» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Подмосковный коттедж заместителя генерального директора хоккейного клуба «Динамо» Москва Анатолия Харчука обокрали на два миллиона. Об этом сообщает Hue.
По данным телеграм-канала, воры проникли в трехэтажный дом Харчука, не оборудованный ни камерами наблюдения, ни сигнализацией, через отжатую пластиковую дверь.
Добычей преступников стали швейцарские часы «Ролекс» и ювелирные изделия. Сумма ущерба, понесенного замгендиректора «Динамо», оценивается в более чем два миллиона рублей.
Другой «динамовец», нападающий клуба Вячеслав Кулемин, был обворован в минувшее воскресенье. По данным СМИ, в своем заявлении в полицию хоккеист написал, что в тот день вышел из одного из московских баров и откликнулся на просьбу прохожего объяснить дорогу таксисту.
Благодарный москвич обнял Кулемин, а некоторое время спустя спортсмен обнаружил исчезновение своего смартфона.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко сделал первое заявление после «смерти»97
Зачем Японии напомнили про требования Хрущева48
Как Москва готовится к наступлению Киева в Донбассе7
Райкин отреагировал на ситуацию с Гайдуляном1
«Зелёные береты» умирают от рук «морских котиков»3
Видео
07:25
Пока вы спали: Путин напомнил, что жизнь конечна
Общество
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
01:06
В Егорьевске подожгли больницу
Пожары Криминал
00:30
Самый тяжелый БТР в мире провел пуски ПТУР
Войска Армия
00:38
«Путешествие в Рождество» стартует в Москве
Новости Москвы
01:13
Неизвестные с топором обстреляли водителя в Москве
Криминал Происшествия
01:11
Полицейский поймал выпрыгнувшего из горящего дома ребенка
Пожары Происшествия
03:52
Москвичи посинеют от холода
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение