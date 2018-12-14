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Пожар на кровле ресторана в Тюмени потушен 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Пожар, возникший на кровле здания, в котором располагался ресторан, потушен в Тюмени. Пострадавших нет. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"В 09:48 мск поступило сообщение о пожаре в ресторане "Золотая черепаха". Здание старинной конструкции: первый этаж кирпичный, второй — деревянный. На месте работали 17 единиц техники и 50 человек личного состава. В настоящий момент пожар ликвидирован, проводится проливка и разбор конструкций, погибших и пострадавших нет, причины устанавливаются", — сказали в главке.
Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 150 кв. метров.
В пресс-службе пояснили, что здание на момент пожара было на реконструкции.
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