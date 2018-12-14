Россияне не пострадали в столкновениях в Будапеште

Граждане РФ не пострадали в результате столкновений протестующих и полицейских в венгерской столице Будапеште , сообщили РИА Новости в российском посольстве.

Ранее газета Daily News Hungary сообщила, что протестная акция против изменений в трудовом законодательстве Венгрии прошла в Будапеште в четверг вечером, демонстрации закончились столкновениями протестующих с полицией.

"Обращений не поступало. Нет, (россияне) не пострадали, мы бы об этом узнали", — сообщили РИА Новости в посольстве РФ.

В дипмиссии отметили, что в результате столкновений демонстрантов с полицией угрозы российским представительствам также не возникало.

Демонстрация, устроителями которой выступили студенческие организации, началась мирно. Участники акции прошли маршем по улицам Будапешта и вышли к зданию парламента. Как отмечает издание, на некоторых демонстрантах были надеты маски, несмотря на то, что организаторы просили участников акции не закрывать лица. В ответ на агрессивное поведение протестующих полиция применила слезоточивый газ.

Как отмечало издание, некоторые участники акции держали в руках флаги ЕС и Венгрии, а также флаги оппозиционных партий "Движение Моментум", крайне правой "Йоббик" ("За лучшую Венгрию"), LMP ("Политика может быть другой") и "Диалог за Венгрию".

В среду парламент страны проголосовал за внесение поправок в трудовое законодательство, которые оппозиционные партии назвали "рабским законом". Согласно новым поправкам, планируется увеличить допустимое время переработки до 400 часов в год и продлить до трех лет период, во время которого работодатели должны оплачивать сверхурочную работу.