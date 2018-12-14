Чиновника уволили за спиленную на городской площади елку

Главный коммунальщик Чебаркуля лишился работы за то, что халтурил при установке в городе главной новогодней елки. Об этом сообщается на официальном сайте Чебаркульского городского округа.

На прошлой неделе чебаркульцы заметили сначала исчезновение 100-летней ели, которая росла у 30-го дома по улице Ленина, а потом ее появление в строящемся на той же улице новогоднем городке.

Позже стало известно, что дерево было срублено по ни с кем не согласованному решению городского управления ЖКХ. Местные жители высказали свое негодование данным фактом в соцсетях.

«Выводы сделаны, виновные наказаны, такого больше не повторится», — гласит заголовок на сайте Чебаркульского городского округа.

Наказанным виновником, по словам главы Чебаркуля Сергея Ковригина, которые приводит сайт, оказался начальник управления ЖКХ Андрей Морозов . Ковригин отметил, что до конца недели Морозов передаст все свои дела и перестанет быть главой управления.

«Меня самого как жителя Чебаркуля эта ситуация возмущает», — признался глава города.

По его словам, в 2019 году «взамен» срубленной ели будет проведена компенсационная высадка, а елка, которая станет главной в Чебаркуле при праздновании 2020 года, будет выбрана по результатам опроса горожан.