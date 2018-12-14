Чиновника уволили за спиленную на городской площади елку 

Главный коммунальщик Чебаркуля лишился работы за то, что халтурил при установке в городе главной новогодней елки. Об этом сообщается на официальном сайте Чебаркульского городского округа.
На прошлой неделе чебаркульцы заметили сначала исчезновение 100-летней ели, которая росла у 30-го дома по улице Ленина, а потом ее появление в строящемся на той же улице новогоднем городке.
Позже стало известно, что дерево было срублено по ни с кем не согласованному решению городского управления ЖКХ. Местные жители высказали свое негодование данным фактом в соцсетях.
«Выводы сделаны, виновные наказаны, такого больше не повторится», — гласит заголовок на сайте Чебаркульского городского округа.
Наказанным виновником, по словам главы Чебаркуля Сергея Ковригина, которые приводит сайт, оказался начальник управления ЖКХ Андрей Морозов. Ковригин отметил, что до конца недели Морозов передаст все свои дела и перестанет быть главой управления.
«Меня самого как жителя Чебаркуля эта ситуация возмущает», — признался глава города.
По его словам, в 2019 году «взамен» срубленной ели будет проведена компенсационная высадка, а елка, которая станет главной в Чебаркуле при праздновании 2020 года, будет выбрана по результатам опроса горожан.