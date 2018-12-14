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Мужчина случайно забил гвоздь в голову и выжил 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Joe Raedle / Getty Images
В американском городе Дерби, штат Канзас, мужчина случайно забил гвоздь в свою голову. Об этом сообщает издание The Wichita Eagle.
Пострадавший свалился с лестницы во время ремонта дома. При падении он нажал спусковой крючок гвоздезабивного пистолета, который ударил его по голове. В результате в заднюю часть его головы вошел гвоздь.
После происшествия мужчина самостоятельно отправился за помощью. Он отыскал полицейских, которые приехали на место произошедшей неподалеку аварии, и рассказал им, что случилось. Стражи порядка немедленно вызвали скорую помощь, которая доставила мужчину в больницу.
В 2017 году сообщалось, что в США к врачам обратился мужчина, который случайно забил гвоздь себе в сердце. Не смутившись, он сел в машину и сам доехал до ближайшей больницы.
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