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Самолет ударился хвостом о взлетную полосу в Уфе 

Газета.Ru + ещё 11 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Направлявшийся из Уфы в Нижневартовск самолет со 165 людьми на борту ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу при взлете, после чего продолжил полет, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, на самолете остались вмятины, разрыва обшивки не произошло. Самолет совершил незапланированную посадку в Екатеринбурге, которая прошла успешно.
Эту информацию подтвердила старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Майя Иванова. Пассажирам самолета будет предоставлен резервный борт.
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