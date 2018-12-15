Девочка‐мигрант умерла после ареста на границе США

Семилетняя девочка из Гватемалы скончалась от обезвоживания и шока после того, как ее вместе с отцом задержала погранслужба США при попытке пересечь границу. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Девочку и 163 других мигрантов задержали, когда они пересекали границу Штатов и Мексики. Их поместили в места для временного содержания. Через восемь часов у ребенка случился припадок. Медицинскую помощь ей никто не оказал в течение полутора часов, все это время она страдала от обезвоживания.

Позже девочку доставили в больницу Эль-Пасо, через сутки она умерла от остановки сердца. Врачи выяснили, что перед смертью ребенок не ел и не пил несколько дней.

Отец девочки сейчас находится в Эль-Пасо и ждет встречи с сотрудниками консульства Гватемалы. Пограничная служба выразила соболезнования мужчине и организовала расследование этого дела.