Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Еврейской автономной области у китайца отняли шишек на три миллиона 

Lenta.ru + ещё 8 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В Еврейской автономной области на гражданина Китая было совершено разбойное нападение, в результате которого тот лишился кедровых шишек на 3,4 миллиона рублей, а также 100 тысяч рублей наличными. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.
Установлено, что инцидент случился 8 ноября на складе в поселке Биракан Облученского района области. Потерпевшего ограбили с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. По подозрению в совершении данного преступления был задержан 38-летний житель поселка Теплоозерск. Ему предъявили обвинение по статье «разбой» и заключили под стражу.
Уточняется, что шишки принадлежали гражданину Китая. Прокуратура признала возбуждение дела законным и обоснованным.
22 октября спасатели эвакуировали на вертолете восьмерых сборщиков шишек из тайги в районе поселка Кукан Хабаровского края. По предварительным данным, мужчин завезли на вездеходе в лес в 70 километрах от поселка. Через три дня работодатель должен был вернуться, но он этого не сделал и на связь не выходил.
Последние новости
Россию отказались наказывать из-за Керченского пролива Бутина признала вину в заговоре против США США решили помочь Украине изъять активы «Газпрома»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Путин напомнил, что жизнь конечна309
ЕС принял решение по керченскому инциденту555
Москвичи посинеют от холода98
«Яндекс» назвал дату смерти Порошенко
Ту-160 из РФ обозвали «музейными экспонатами»696
Видео
07:25
Пока вы спали: Путин напомнил, что жизнь конечна
Общество
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
00:38
«Путешествие в Рождество» стартует в Москве
Новости Москвы
01:13
Неизвестные с топором обстреляли водителя в Москве
Криминал Происшествия
01:11
Полицейский поймал выпрыгнувшего из горящего дома ребенка
Пожары Происшествия
03:52
Москвичи посинеют от холода
Погода Новости Москвы
01:00
Пока вы спали: Россияне выводят наличные с карт
Общество
05:04
«Трамп готовит блокировку Калининграда»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение