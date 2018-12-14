В Еврейской автономной области у китайца отняли шишек на три миллиона

Еврейской автономной области на гражданина Китая было совершено разбойное нападение, в результате которого тот лишился кедровых шишек на 3,4 миллиона рублей, а также 100 тысяч рублей наличными. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Установлено, что инцидент случился 8 ноября на складе в поселке Биракан Облученского района области. Потерпевшего ограбили с применением насилия, опасного для жизни и здоровья. По подозрению в совершении данного преступления был задержан 38-летний житель поселка Теплоозерск. Ему предъявили обвинение по статье «разбой» и заключили под стражу.

Уточняется, что шишки принадлежали гражданину Китая. Прокуратура признала возбуждение дела законным и обоснованным.

22 октября спасатели эвакуировали на вертолете восьмерых сборщиков шишек из тайги в районе поселка Кукан Хабаровского края. По предварительным данным, мужчин завезли на вездеходе в лес в 70 километрах от поселка. Через три дня работодатель должен был вернуться, но он этого не сделал и на связь не выходил.