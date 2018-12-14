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На американской станции в Антарктике нашли мертвыми двух человек 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: © РИА Новости / В. Чистяков
Два человека погибли в результате инцидента на антарктической станции Мак-Мердо, сообщил в четверг Национальный научный фонд США, отвечающий за финансирование науки и технологий.
Инцидент произошел во вторник по местному времени на объекте, где расположен генератор, от которого идет питание местного радиопередатчика. Погибшие были наемными работниками, которые занимались пожарной охраной объектов.
Погибшие, имена которых не названы, были субподрядчиками крупной фирмы Leidos, которая была нанята Антарктической программой США.
Причины гибели людей выясняются, подозрений в совершении преступлений на данный момент нет.
Мак-Мердо — крупнейшее поселение в Антарктике с населением более 1,2 тысячи человек. Является крупнейшей исследовательской станцией на континенте.
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