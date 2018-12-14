Волна ложных сообщений о бомбах накрыла Канаду

В нескольких канадских городах были разосланы сообщения о том, что в различных городских объектах заложены бомбы. Для предотвращения взрыва неизвестные просили выкуп в криптовалюте.

Монреаль, Ситуация затронула Оттаву Торонто , Калгари, Эдмонтоне и другие города. Письма с сообщением о бомбах приходили жителям по электронной почте. В результате в Торонто была эвакуирована одна из станций метро. Ни одно из сообщений о бомбах не подтвердилось. Сотрудники органов правопорядка призвала население не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие.

«Если вы получили по электронной почте одну из таких угроз, не отвечайте на требования о выкупе в биткоинах», — попросила в своём Twitter национальная полиция.

Ранее News.ru писал о том, что анонимные звонки о минировании массово поступают в Россию с Украины. По мнению замглавы МВД РФ Игоря Зубова, за этим стоят «определённые силы» в соседней стране.