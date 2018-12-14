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Стрелка из Страсбурга причислили к ИГ 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: АР
Мужчина, расстрелявший людей во французском Страсбурге, мог быть членом террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает Reuters.
По информации агентства, подобное заявление распространило ассоциированное с экстремистами новостное агентство Amaq. В нем террористы указали, что нападавший «был солдатом ИГ и провел операцию в ответ на призывы атаковать граждан стран международной коалиции», которая проводит операции в Сирии и Ираке.
Никаких доказательств в подтверждение этих слов представлено не было.
29-летний Шериф Шекатт (Cherif Chekatt), подозреваемый в расстреле людей на рождественской ярмарке, был застрелен полицией минувшей ночью. Преступника обнаружили на одном из складов неподалеку от места атаки.
Расстрел произошел вечером 11 декабря. Мужчина прокричал «Аллах Акбар» и открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки. Погибли три человека, пострадали еще 12. Сотрудники полиции ранили стрелка, однако ему удалось сбежать.
Позднее выяснилось, что Шекатт состоял на учете у спецслужб как потенциально опасный субъект. Прокурор Парижа заявил, что мотивы мужчины пока не ясны.
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