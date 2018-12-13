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Открывший стрельбу на ярмарке во Франции ликвидирован 

Рамблер 43 минуты назад
Открывший стрельбу на ярмарке в Страсбурге 29-летний Шариф Шекат ликвидирован в ходе полицейской операции. Об этом сообщает France Info.
Напомним, стрельба на рождественской ярмарке произошла вечером 11 декабря. 29-летний местный житель с криками «Аллаху Акбар» набросился на посетителей ярмарки с ножом и пистолетом, а затем скрылся с места преступления, угнав автомобиль такси. На поиски террориста были брошены 720 полицейских, жандармов и военных.
Стрельба в Страсбурге
По последним данным, жертвами стрельбы в Страсбурге стали три человека. Еще около десяти получили ранения.
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