Открывший стрельбу на ярмарке во Франции ликвидирован

Открывший стрельбу на ярмарке в Страсбурге 29-летний Шариф Шекат ликвидирован в ходе полицейской операции. Об этом сообщает France Info.

Напомним, стрельба на рождественской ярмарке произошла вечером 11 декабря. 29-летний местный житель с криками «Аллаху Акбар» набросился на посетителей ярмарки с ножом и пистолетом, а затем скрылся с места преступления, угнав автомобиль такси. На поиски террориста были брошены 720 полицейских, жандармов и военных.

По последним данным, жертвами стрельбы в Страсбурге стали три человека. Еще около десяти получили ранения.