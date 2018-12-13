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Мужчина застрял в трубе ресторана и провел в ней два дня 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: соцсети
В американском городе Сан-Лоренцо, штат Калифорния, внутри вентиляционной трубы застрял мужчина и не мог выбраться в течение двух дней. Об этом сообщается в посте, опубликованном на странице офиса шерифа округа Аламида в Facebook.
Его спасли благодаря человеку, который услышал из пустующего китайского ресторана тихий голос, умоляющий о помощи, и позвонил в экстренные службы. Прибывшие на место происшествия полицейские и пожарные определили, что голос доносится из металлической вентиляционной трубы, ведущей с крыши на кухню.
Внутри трубы оказался изможденный 29-летний мужчина, вымазанный жиром и маслом. Он не мог двигаться из-за тесноты и страдал от обезвоживания. Пожарным понадобилось около часа, чтобы извлечь его из вентиляции, после чего пострадавшего доставили в местную больницу на скорой помощи.
Зачем он полез в трубу, пока не установлено. В полиции не исключают, что мужчина пытался незаконно проникнуть в здание. «Мы проверили, это точно не Санта-Клаус», — цитирует The Independent сержанта Рей Келли, отвечающего в офисе шерифа округа Аламида за связи с общественностью.
В декабре сообщалось, что в США полиция задержала вора, который застрял в вентиляции. Местные жители услышали его вопли и вызвали полицию. Прибывшие стражи порядка обнаружили подозреваемого в трубе на крыше пиццерии.
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