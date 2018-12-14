Самолет вернулся в аэропорт из-за сердца на борту 

Самолет американского лоукостера Southwest Airlines, летевший из Сиэттла в Даллас, вернулся в аэропорт вылета из-за найденного на борту человеческого сердца.
Контейнер с человеческим сердцем, предназначенный для трансплантации, забыли выгрузить из самолета во время предыдущей стоянки в Сиэттле.
Как отмечает BBC News, сердце в забытом контейнере не было предназначено конкретному пациенту — хирурги должны были извлечь из него клапан.
После того как пилот самолета принял решение вернуться в Сиэттл, контейнер с сердцем доставили в центр хранения трансплантируемых органов. Специалисты центра поблагодарили пилота и отметили, что орган доставили вовремя и его можно использовать по назначению.