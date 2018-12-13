Ветеран войны в Чечне поймал педофила и пошел под суд

Жителя Ленинградской области приговорили к году и девяти месяцам исправительных работ за поимку педофила. Об этом он сам в среду, 13 декабря, рассказал изданию «Росбалт»

По словам бывшего сотрудника ЧОПа и ветерана чеченской войны Дмитрия Мясникова, в начале февраля 14-летняя племянница рассказала ему, что с ней завязал переписку 30-летний мужчина по фамилии Шуравлев. Он написал девочке в социальной сети «Вконтакте» и предложил заняться сексом за 10 тысяч рублей.

Мясников, работавший тогда в охранном предприятии в городе Тосно , решил самостоятельно поймать педофила и передать его сотрудникам полиции.

6 февраля Шуравлев приехал за девочкой, та села к нему в Lifan, и они направились в сторону Санкт-Петербурга. Следом за ними выехали Мясников и его напарник. В районе заправки машина Шуравлева остановилась, и из нее выскочила заплаканная племянница Мясникова в расстегнутой одежде.

После этого Мясников с напарником задержали злоумышленника, надели на него наручники и повезли в полицию писать заявление. Три дня спустя его уволили с предприятия и задержали по подозрению в разбое.

«Меня отправили в изолятор, где я просидел 12 дней. Потом выпустили под домашний арест», — рассказал бывший сотрудник ЧОПа.

Накануне, 12 декабря, Тосненский районный суд вынес ему приговор — год и девять месяцев исправительных работ. Задержанный им Шуравлев получил более мягкое наказание — 400 часов обязательных работ и уже находится на свободе.

Мясников заявил, что намерен обжаловать решение суда. Из-за судимости он не может вернуться в охранное предприятие и вынужден содержать семью с тремя детьми на зарплату водителя маршрутного такси.